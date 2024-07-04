Сквер с детским скалодромом строят на улице Московский тракт в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В районе дома № 163 по ул. Московский тракт обретает формы новое городское пространство. Территория была включена в план благоустройства, тюменцы выбирали для неё дизайн-проект в ходе общероссийского голосования, сообщает городская администрация.

Территория благоустраивается в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Здесь появятся яблони и липы, закольцованная беговая дорожка, скейт-парк и скалодром. Работы находятся под контролем руководства управы Калининского административного округа.

На одном конце сквера завершается замена сетей водоотведения, монтируют наружное освещение, частично проложены велопешеходные дорожки, установлены детские площадки, основание для детского скалодрома. Всё намеченное в сквере выполняется с опережением графика.