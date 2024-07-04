  • 4 июля 20244.07.2024четверг
  • В Тюмени 30..32 С 3 м/с ветер северо-западный

Сквер с детским скалодромом строят на улице Московский тракт в Тюмени

Общество, 11:54 04 июля 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В районе дома № 163 по ул. Московский тракт обретает формы новое городское пространство. Территория была включена в план благоустройства, тюменцы выбирали для неё дизайн-проект в ходе общероссийского голосования, сообщает городская администрация.

Территория благоустраивается в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Здесь появятся яблони и липы, закольцованная беговая дорожка, скейт-парк и скалодром. Работы находятся под контролем руководства управы Калининского административного округа.

На одном конце сквера завершается замена сетей водоотведения, монтируют наружное освещение, частично проложены велопешеходные дорожки, установлены детские площадки, основание для детского скалодрома. Всё намеченное в сквере выполняется с опережением графика.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 04.07.2024Технологии Сбера помогли клиентам на Урале спасти от мошенников 155 млн рублей с начала года
12:16 04.07.2024В Тюменской области "Паутина" задержала 43 нарушителя ПДД
11:54 04.07.2024Сквер с детским скалодромом строят на улице Московский тракт в Тюмени
11:43 04.07.2024Дорогу в тюменском СНТ оборудуют тротуарами после вмешательства прокуратуры