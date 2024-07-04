35 работникам тобольского предприятия не выплатили более 4,7 млн рублей зарплаты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заключение по уголовному делу о невыплате зарплаты в размере более 4,7 млн рублей утвердила Тобольская межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Бывший директор ООО "ЛСК" обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Установлено, что с августа по декабрь 2023 г. перед 35 работниками предприятия, специализирующегося на проведении антикоррозийных работ, ремонте и покраске резервуаров, сформировалась задолженность по заработной плате и иным выплатам в размере более 4,7 млн рублей.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Межрайонная прокуратура предъявила гражданские иски о взыскании в пользу работников свыше 3,8 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Тобольский городской суд.