В Тюменской области "Паутина" задержала 43 нарушителя ПДД

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

43 водителя, которые не платили штрафы, задержаны в Тюменской области с помощью камер программного комплекса "Паутина" в 2024 году. Они уже заплатили в бюджет более 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Сотрудники правоохранительных органов задержали с помощью системы 1 тыс. 690 автомобилей с архивными госномерами, которые не зарегистрированы в Госавтоинспекции. На владельцев выписали более трех тысяч штрафов о нарушениях, которые зафиксировали камеры на дорогах.

Отметим, "Паутина" помогает вычислить водителей, которые лишены или вовсе не имеют водительских прав, должников и автомобили с архивными номерами.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области