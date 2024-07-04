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Тюменские нейрохирурги спасают сложных пациентов с помощью лазерной установки

Общество, 16:40 04 июля 2024

vk.com/neurocenter

Большое число оперативных вмешательств проводят врачи-нейрохирурги Федерального центра нейрохирургии в Тюмени с использованием лазерной установки Cyber ТМ. Она сочетает в себе преимущества точной нейронавигации и современных технических достижений.

По информации пресс-службы медучреждения, благодаря уникальной системе удалось спасти сотни пациентов центра, которым был установлен сложный диагноз и от которых отказывались ведущие клиники страны и зарубежья. Установка позволяет нейрохирургам успешно проводить операции по удалению опухолей головного мозга, кист. Хороший результат достигнут при хирургическом лечении эпилепсии и других заболеваний.

"Иногда из-за анатомических особенностей пораженного участка доступ к опухоли бывает затруднен или даже невозможен, или есть большой риск задеть жизненно важные участки головного мозга. В этих случаях мы используем лазер, который деликатно и точно позволит провести операцию. Сокращается не только время оперативного вмешательства, минимально повреждается ткань в области проведения операции. Минимум кровопотери и отсутствие рубцов", — пояснил врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением №1 (детским) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Юрий Якимов.

Лазерная установка мобильна и уже освоена оперирующими специалистами ФЦН. Успех процедуры и отсутствие осложнений позволяют пациенту быстрее пройти курс реабилитации.

"Лазерную установку последнего поколения мы приобрели в конце прошлого года и уже поражены результатами, которые дает ее использование во время проведения высокотехнологичных операции. Такое лечение — шанс не только улучшить здоровье и повысить качество жизни пациентов, это шаг к использованию новых методик в будущем, одним из которых является – бесконтактная хирургия, когда разрезы на коже не будут нужны совсем. Придет время, мы освоим и это перспективное направление", — уверен главный врач Федерального центра нейрохирургии, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Альберт Суфианов.

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# Федеральный центр нейрохирургии , ФЦН

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