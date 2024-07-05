Семь медалей привезли юные тюменцы с игр "Дети Азии"

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

‎Семь медалей привезли юные спортсмены Тюменской области с международных спортивных игр "Дети Азии", которые проходят в Якутске. Ребята соревновались в составе сборной УФО. Атлеты выступили в пяти видах спорта.

Золотые медали принесли воспитанник спортивной школы №2 Матвей Чулкин, который стал лучшим в беге на 110 м с барьерами, и футболисты тюменской АНО "Футбол-Хоккей". На пути к финалу ребята одержали пять побед и один раз сыграли в ничью, а в финальном матче оказались сильнее хозяев соревнований, сборной Республики Саха, со счётом 3:2.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Для команды на данный момент это самая большая победа. Впечатлений от поездки много. Понравился город. Все были приветливыми и дружелюбными", ф поделился впечатлениями с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" футболист Богдан Аришин.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

"Серебро" оказалось у воспитанника спортклуба "Восток" Дмитрия Карпеева, который участвовал в соревнованиях по кикбоксингу.

Три награды завоевали скалолазы спортивной школы №2. Второе место в лазании на скорость и третье — на трудность занял Георгий Степанов, третьим в лазании на скорость стал Ярослав Барышев.

Бронзовые медали у команды УФО по баскетболу 3х3. В ней выступили воспитанники спортивной школы "Рубин". В матче за третье место наши ребята оказалась сильнее сборной Таиланда со счётом 19:16.

"К нас была цель - выйти в финал и занять призовое место. Мы это сделали. Что касается организации, все было на хорошем уровне. Больше всего мне понравилось открытие игр. Оно было большим и масштабным. Это было похоже на открытие олимпиады", - отметил баскетболист Антон Лепехин.

| Фото: ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

Отметим, в играх "Дети Азии" участвует 30 команд — это более 2 тыс. 700 спортсменов в возрасте до 16 лет. В таблице медального зачета УФО занимает шестое место — 62 медали.

Юлия Божок