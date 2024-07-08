Владимир Якушев: поддержка семей, материнства и детства – в центре внимания государства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крепкая, дружная семья – это ответ на множество вызовов, с которыми сталкивается наша страна, и мощное подспорье во всех остальных проблемных вопросах. Это пример безусловной любви и доверия, заботы и внимания, умения объединяться и преодолевать трудности, делить друг с другом радость и вместе идти к поставленным целям.

Об этом заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя жителей УФО с Днем семьи, любви и верности.

"В этот раз праздник проходит под знаком Года семьи, объявленного президентом России. Поддержка семей, материнства и детства всегда были в центре внимания государства. Но сейчас этой теме уделяется особое внимание", - отметил полпред.

Он подчеркнул, что институт семьи играет важнейшую роль в сохранении традиционных ценностей, в решении демографических проблем, формировании нравственных устоев и жизненных ориентиров будущих поколений.

"Пусть в ваших семьях всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание. Счастья, благополучия и добра вам и вашим близким", - добавил Владимир Якушев.