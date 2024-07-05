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Тоболяков предупредили о возможном интенсивном горении факела на "ЗапСибНефтехиме"

Общество, 14:18 05 июля 2024

vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

В связи с проведением плановых предупредительных ремонтных работ на "ЗапСибНефтехиме" в течение 10 дней, начиная с 5 июля, могут наблюдаться краткосрочные переключения мачтового факела на интенсивный режим работы.

"Вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатным инструментом обеспечения безопасности, предусмотрен технологическим регламентом и не наносит вред окружающей среде", - отмечено в сообщении компании.

На "ЗапСибНефтехиме" ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. Каждые 20 минут на посту, расположенном на границе санитарно-защитной зоны берутся пробы воздуха. Оборудование работает в автоматическом режиме, без участия человека.

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