Тоболяков предупредили о возможном интенсивном горении факела на "ЗапСибНефтехиме"

| Фото: vk.com/tob_prom | Фото: vk.com/tob_prom

В связи с проведением плановых предупредительных ремонтных работ на "ЗапСибНефтехиме" в течение 10 дней, начиная с 5 июля, могут наблюдаться краткосрочные переключения мачтового факела на интенсивный режим работы.

"Вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатным инструментом обеспечения безопасности, предусмотрен технологическим регламентом и не наносит вред окружающей среде", - отмечено в сообщении компании.

На "ЗапСибНефтехиме" ведется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха. Каждые 20 минут на посту, расположенном на границе санитарно-защитной зоны берутся пробы воздуха. Оборудование работает в автоматическом режиме, без участия человека.