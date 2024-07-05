Подставного директора фирмы осудили в Тюменской области

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

К 200 часам обязательных работ осуждён 19-летний житель Ишимского района, согласившийся стать подставным гендиректором и учредителем общества с ограниченной ответственностью. За это он получил вознаграждение в 8 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в феврале 2023 года обвиняемый приехал в Курган, где у нотариуса предоставил свой паспорт и подписал соответствующие заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

На основании этого в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как об учредителе и директоре общества.