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Подставного директора фирмы осудили в Тюменской области

Происшествия, 18:23 05 июля 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

К 200 часам обязательных работ осуждён 19-летний житель Ишимского района, согласившийся стать подставным гендиректором и учредителем общества с ограниченной ответственностью. За это он получил вознаграждение в 8 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, в феврале 2023 года обвиняемый приехал в Курган, где у нотариуса предоставил свой паспорт и подписал соответствующие заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице.

На основании этого в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем, как об учредителе и директоре общества.

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