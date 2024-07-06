Как предотвратить жирование томатов, рассказала тюменский агроном

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Избыток азота в подкормках растения может стать причиной жирования томатов. Об этом рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Елена Шадрина.

По ее словам, азот в большом количестве содержится в перегное, компосте, биогумусе, а также в минеральных удобрениях - аммиачной селитре и Мочевине. У жирующих растений обычно очень толстый стебель, мощные пасынки и очень мало цветочных завязей.

Для борьбы с таким явлением нужно в первую очередь исключить подкормки азотом. С поливом нужно внести монофосфат калия или двойной суперфосфат один раз в 10 дней. Также имеющиеся завязи нужно обработать препаратом "Завязь", удалить все жирующие пасынки и 2-3 нижних листа.

Также можно создать искусственную засуху, прекратив полив на 5-7 дней. Растение нужно ввести в состояние стресса и заставить начать плодоношение. Но важно не переборщить и ориентироваться на погоду, пишет КП-Тюмень.