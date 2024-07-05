В Тюмени откроют центр всероссийского музея Пушкина

В Тюмени откроют региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Он будет расположен в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).

Центр является долгосрочным партнерским проектом, в рамках которого будут проходить совместные мероприятия для тюменцев.

"Жителям региона будут доступны онлайн-лектории, возможность познакомиться с уникальными материалами из собрания музея, выставками, виртуальными галереями, научно-популярными изданиями", - рассказала директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

Церемония открытия центра состоится 11 июля в 12 часов. Гостям будет презентован выставочный проект, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина и Году семьи в России.