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В Тюмени откроют центр всероссийского музея Пушкина

Общество, 17:28 05 июля 2024

В Тюмени откроют региональный центр Всероссийского музея А. С. Пушкина, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Он будет расположен в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59).

Центр является долгосрочным партнерским проектом, в рамках которого будут проходить совместные мероприятия для тюменцев.

"Жителям региона будут доступны онлайн-лектории, возможность познакомиться с уникальными материалами из собрания музея, выставками, виртуальными галереями, научно-популярными изданиями", - рассказала директор Тюменской областной научной библиотеки Ольга Адамович.

Церемония открытия центра состоится 11 июля в 12 часов. Гостям будет презентован выставочный проект, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина и Году семьи в России.

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# Тюменская областная научная библиотека

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