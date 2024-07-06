Сумки ручной работы выставили тюменские мастера на "Авоськином дне"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставка-ярмарка "Авоськин день", приуроченная к международному дню отказа от полиэтиленовых пакетов, началась в сквере музея "Усадьба Колокольниковых" 6 июля. Посетить ее тюменцы могут до 17 часов. В выставке участвуют десять тюменских мастериц. На веревках, стендах, столах представлено 135 изделий.

"Авоськин день" проходит регулярно в июле. Организуем это событие мы уже четвертый год подряд. Участвуют основные организаторы – представители квилт-клуба "Сибирская палитра". Также к нам присоединились другие мастера. Все сумки авторские, повторений нет. Есть сумки-пакетики из органзы за сто рублей, имеются изделия из джинсы с авторской вышивкой до четырех-пяти тысяч рублей. Есть сумки из кожи, целлофана, старых пакетов. Разнообразие велико", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель тюменского квилт-клуба "Сибирская палитра" Анна Глазунова.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Мастерицы привезли с собой на ярмарку под открытым небом как маленькие сумки для телефонов, так и большие – для переноски вещей. Каждый посетитель найдет что-то интересное для себя.

Представлено много шопперов. Сейчас, по словам Анны Глазуновой, это модная тенденция. С этими сумками ходит молодежь и взрослые люди.

"Сегодня на "Авоськин день" пришла дама и сказала, что в прошлом году купила шоппер, год носит его и не нарадуется. Поэтому мы стараемся, чтобы многоразовые сумки вошли в жизнь и служили дольше, чем полиэтилен. Вот это наша основная задача. Мастерицы всегда за экологию. Часто даем старым джинсам вторую жизнь. Над этим материалом очень много работают, перед тем, как сделать изделие из него. Идут выварка, стирка, пропаривание, распорка. Уже потом собираются какие-то модели сумок – от маленьких до больших. На свалке бы эти джинсы разлагались лет триста, а так у них появляется вторая жизнь. Сумки из джинсы очень долговечны", – добавила руководитель тюменского квилт-клуба "Сибирская палитра".

Елена Андреева-Тосина – профессиональная швея, в прошлом – преподаватель труда. Сейчас она вышла на пенсию, но заниматься все равно чем-то хочется. На веревках во дворе музея она вывесила сумки, в том числе с изображением драконов. Одного огнедышащего змея мастерица вытащила из картины, другого вышивала специально для изделия крестиком.

"У меня очень много элементов машинной вышивки. С некоторых картин, которые висят дома, сняла вышивки, чтобы украсить джинсовые сумки. Во-первых, это красиво, во-вторых, это оригинально. На своих сумках сделала кармашки. В каждой имеется подклад и лейблы", – поделилась мастерица.

К "Авоськиному дню" со своими кожаными сумками в стиле бохо присоединилась мастер Наталья Вознесенская.

“Эти изделия изготавливаются из натуральной кожи. Все делается вручную, нет никакого машинного шва. Срок изготовления занимает не один день. Всё сделано от души, поэтому носится с удовольствием. Услышала, что здесь представят сумки от маленьких до больших, поэтому решила поучаствовать", – сказала она.

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Инна Пахомова