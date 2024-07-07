Подростки на питбайке пострадали в ДТП в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Питбайк опрокинулся на тротуаре в Тюменском микрорайоне, 16-летний водитель ранен, его ровесник-пассажир с тяжелыми травмами в больнице.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, родители детей были на даче, подростки поехали к подругам. Питбайк водителю подарила бабушка.

Установлено, что водитель был нетрезв, показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.