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Подростки на питбайке пострадали в ДТП в Тюмени

Происшествия, 14:04 07 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Питбайк опрокинулся на тротуаре в Тюменском микрорайоне, 16-летний водитель ранен, его ровесник-пассажир с тяжелыми травмами в больнице.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, родители детей были на даче, подростки поехали к подругам. Питбайк водителю подарила бабушка.

Установлено, что водитель был нетрезв, показания алкотестера составили 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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