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Тюменцев приглашают принять участие в национальной премии "Патриот"

Общество, 14:41 07 июля 2024

Премияпатриот.рф | Фото: Премияпатриот.рф

Тюменцев приглашают принять участие в национальной премии "Патриот". Подача заявок осуществляется через сайт. Заявить о себе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и юридические лица.

В рамках премии рассматриваются проекты гражданско-патриотической направленности, реализованные или реализуемые за период с 1 января 2023 года по текущую дату по 11 номинациям.

Предусмотрены номинации "Образование", "Культура", "Наука", "Правда", "Семейные ценности", "Сохраняя историю", "Гражданское единство", "Служение", "Собственным примером", "Союзное государство" и "Патриот года".

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