Российские фотографы провели мастер-класс на экотропе в Тобольске

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

Экскурсия по экотропе СИБУРа и мастер-класс по пейзажной фотосъемке прошли под руководством опытных фотомастеров в рамках XXIII Конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест – Тобол" имени Александра Ефремова. СИБУР с 2015 года поддерживает конкурс в номинации "Экомир", сообщили в компании.

Десятый туристический сезон на экотропе СИБУРа стартовал неделю назад. Первым заработал маршрут "Жемчужина тобольской флоры", который в этом году полностью обновили.

Знакомство с представителями флоры сибирских лесов началось с одного из долгожителей – сосны лесной. По мнению ученых Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук, которые познакомили фотографов с деревом, его возраст – более 200 лет. Участники экскурсии смогли на своих снимках запечатлеть могущество и красоту сосны, которая в диаметре достигает почти трёх с половиной метров.

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

"Время на экотропе пролетело незаметно. Экскурсовод очень приятная и терпеливая девушка. Я думала, что мой восьмилетний ребенок устанет и будет жаловаться, а она ушла довольная и восторженная, слушала с большим интересом. Большим подарком стал мастер-класс по пейзажной фотографии. Помимо воспоминаний, на память останутся ещё и прекрасные снимки", – рассказала участница мастер-класса Радиана Абдукаримова.

Директор конкурса репортажной фотографии, фотожурналист и путешественник Сергей Русанов и его коллеги по конкурсу поделились с участниками мастер-класса приёмами репортажной съёмки, рассказали, как работать с контровым светом в условиях леса и раскрыли несколько секретов качественной пейзажной фотографии.

| Фото: СИБУР | Фото: СИБУР

"Мастер-класс на экотропе важен в части популяризации фотографии среди фотолюбителей или людей, которые только начинают свой путь в этой сфере. Мы намеренно объединяем их в одной группе с профессионалами, которые могут подсказать творческие приёмы съёмок живой природы. Это не только помогает развивать сообщество фотографов, но и даёт возможность насладиться живой, сибирской природой. Уникальный факт, что редкие, краснокнижные растения здесь абсолютно гармонично соседствуют с нефтехимическим предприятием. Все маршруты имеют разный характер и каждая по своему наполнению уникальна. Креативная история. Я просто восхищен", - Сергей Русанов, директор конкурса репортажной фотографии "Сибирьфотофест – Тобол" имени Александра Ефремова.

На конкурс репортажной фотографии от авторов из России, Сербии и Индии, было направлено около трех тысяч фоторабот в шести творческих номинация.