В Аромашевском районе вручили ключи от квартиры в новом доме

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Ключи от квартиры в новом доме вручили еще одной семье в с. Аромашево. Благоустроенное жилье расположено в новом доме по ул. Октябрьской, рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов.

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

По его словам, это продолжение мероприятий по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Ранее ключи от квартир в этом доме он вручил малоимущей семье, участнику СВО и другим жителям района, которые много лет стояли в очереди на улучшение жилищных условий.