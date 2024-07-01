В Аромашевском районе вручили ключи от квартиры в новом доме
Общество, 14:10 30 июля 2024
| Фото: администрация Аромашевского района
Ключи от квартиры в новом доме вручили еще одной семье в с. Аромашево. Благоустроенное жилье расположено в новом доме по ул. Октябрьской, рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов.
| Фото: администрация Аромашевского района
По его словам, это продолжение мероприятий по обеспечению жильем граждан отдельных категорий. Ранее ключи от квартир в этом доме он вручил малоимущей семье, участнику СВО и другим жителям района, которые много лет стояли в очереди на улучшение жилищных условий.