Более трех тысяч жителей 17 сел Нижнетавдинского района обследуют тюменские врачи

| Фото: Областная больница № 15 | Фото: Областная больница № 15

Более трех тысяч жителей 17 сел Нижнетавдинского района обследуют тюменские врачи в рамках регионального проекта "Здоровое село". Выездные бригады специалистов принимают своих пациентов в школах и дневном стационаре Областной больницы № 15, сообщает медчучреждение.

В составе бригад: кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, терапевты, онкологи. В проекте также участвуют специалисты Областного наркологического диспансера, Центра профилактики и борьбы со СПИД, реабилитационного центра "Градостроитель".

В Областной больнице № 15 отметили, что, благодаря проекту, жители Тюменской области получают медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Обследования проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и направлены на продление здоровой и активной жизни населения региона.