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Более трех тысяч жителей 17 сел Нижнетавдинского района обследуют тюменские врачи

Общество, 13:59 30 июля 2024

Областная больница № 15 | Фото: Областная больница № 15

Более трех тысяч жителей 17 сел Нижнетавдинского района обследуют тюменские врачи в рамках регионального проекта "Здоровое село". Выездные бригады специалистов принимают своих пациентов в школах и дневном стационаре Областной больницы № 15, сообщает медчучреждение.

В составе бригад: кардиологи, неврологи, онкологи, хирурги, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, терапевты, онкологи. В проекте также участвуют специалисты Областного наркологического диспансера, Центра профилактики и борьбы со СПИД, реабилитационного центра "Градостроитель".

В Областной больнице № 15 отметили, что, благодаря проекту, жители Тюменской области получают медицинскую помощь, не выезжая за пределы своего населенного пункта.

Обследования проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и направлены на продление здоровой и активной жизни населения региона.

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# Здоровое село , национальный проект Здравоохранение , Нижнетавдинский район

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