"День цифры" прошёл в "Ребячьей республике" в Тюмени

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

ИТ-квиз провели в "День цифры" для гостей "Ребячьей Республики" представители "Ростелекома" в Тюменской области.

Для участников смены эксперты компании, совместно с департаментом информатизации Тюменской области, провели "День цифры".

Дети посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, поиграли в ретро-игры на больших джойстиках, попробовали свои силы в ИТ-квизе и прослушали лекцию по цифровой безопасности. Самые активные участники получили подарки.

Напомним, "Ростелеком" обеспечил интернетом три детских центра в Тюменской области: "Олимпийскую Ребячку", "Остров детства" и "Ребячью республику". Для этого специалисты смонтировали 25 км оптических магистралей.