"День цифры" прошёл в "Ребячьей республике" в Тюмени
Общество, 16:43 07 июля 2024
| Фото: Ростелеком
ИТ-квиз провели в "День цифры" для гостей "Ребячьей Республики" представители "Ростелекома" в Тюменской области.
Для участников смены эксперты компании, совместно с департаментом информатизации Тюменской области, провели "День цифры".
Дети посетили мастер-класс по сварке оптоволокна, поиграли в ретро-игры на больших джойстиках, попробовали свои силы в ИТ-квизе и прослушали лекцию по цифровой безопасности. Самые активные участники получили подарки.
Напомним, "Ростелеком" обеспечил интернетом три детских центра в Тюменской области: "Олимпийскую Ребячку", "Остров детства" и "Ребячью республику". Для этого специалисты смонтировали 25 км оптических магистралей.