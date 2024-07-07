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Вылет рейса из Тюмени в Анталью задержали на несколько часов

Общество, 14:16 07 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 пассажирам рейса Тюмень-Анталья, переносившегося несколько раз из-за неисправности самолёта, была предоставлена гостиница. Остальные из 220 пассажиров от её предоставления отказались, сообщает транспортная прокуратура Тюменской области.

Плановое время вылета судна "Уральских авиалиний" из аэропорта "Рощино" - 2 часа 20 минут. Как отметили в надзорном ведомстве, причиной задержки рейса стала техническая неисправность.

Отмечается также, что ожидающим вылета пассажирам дважды предоставили питание. В настоящее время ремонтные работы завершены и судно готово к вылету.

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