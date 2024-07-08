Управлять дронами научат 12 подростков из Краснодона в Тюмени

| Фото: глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко | Фото: глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко

Управлять дронами научат 12 подростков из Краснодона в Тюмени. Участники проекта почетной республиканской Вахты Памяти пост № 1 приехали в областной центр шефа-региона, где они поучаствуют в летней профильной смене военно-патриотического лагеря "Время Героев 2.0".

Как сообщает глава Краснодонского муниципального округа Сергей Козенко, также подростки пройдут тактическую подготовку и приобретут практические навыки по оказанию первой медицинской помощи, эвакуации.

"В этом им помогут квалифицированные инструкторы, прошедшие подготовку на базе Российского университета спецназа и Московского педагогического государственного университета. Кроме того, организаторы подготовили участникам военно-патриотического слёта спортивную и досуговую программу", - уточнил глава в своем Telegram-канале.

Он заявил, что округ очень гордится своими детьми и выразил уверенность в том, что "Пост № 1 города Краснодона" достойно представит город, ребята вернутся домой не только с новыми знаниями и умениями, но впечатлениями.

Отметим, что краснодонцы примут участие в летней смене по приглашению тюменских АНО "Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи" и регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".