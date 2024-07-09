В Ишиме разработали программу гидрореабилитации для малышей с ОВЗ

| Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее" | Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее"

60 детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с ОВЗ или различными заболеваниями станут участниками грантового проекта "Двигай! Плавай! Действуй!: Сенсомоторная интеграция в гидрореабилитации детей дошкольного возраста". Для малышей разработана программа грудничкового и раннего плавания, подготовлены два опытных инструктора, всего пройдет более 900 оздоровительных занятий и процедур.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор некоммерческой организации дополнительного образования детей и взрослых "Счастливое будущее" Алексей Поливаев.

В копилке эксперта несколько успешно реализованных грантовых проектов различного уровня. Особенностью данной программы стало участие в разработке представителей научного педагогического сообщества для дальнейшего практического применения в детских оздоровительных и реабилитационных центрах.

"Новизны и актуальности проекту придает применение сенсомоторной интеграции в водной среде. Подобного в нашем городе еще не было. Благодаря проекту инновационные оздоровительные технологии станут доступны жителям Ишима и Приишимья в полном объеме и помогут детям с особенностями укрепить здоровье", - подчеркнул Алексей Поливаев.

| Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее" | Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее"

В рамках программы будет оборудована сенсорная комната и укомплектована межполушарным комплектом, яйцом Кислинга, сенсорным туннелем, детским креслом и роллербордом на колесиках.

По словам Алексея Поливаева, пять месяцев активных занятий помогут улучшить физическое и психологическое состояние детей с ограниченными возможностями здоровья или имеющимися заболеваниями, повысят уровень их социализации и самостоятельности.

"Работать будем над ощущениями детей в водной среде, формированием чувства воды, времени, температуры. У некоторых ребятишек с этим есть проблемы, которые и решает сенсомоторная интеграция в гидрореабилитации. С ее помощью укрепим мышцы, улучшим самочувствие, оптимизируем гипертонус илигипотонус мышц, закалим юных участников. Сама же программа впоследствии обещает стать одним из направлений реализации нацпроекта "Здравоохранение" в части дошкольного контингента", - подытожил Алексей Поливаев.

Добавим, проект "Двигай! Плавай! Действуй!: Сенсомоторная интеграция в гидрореабилитации детей дошкольного возраста" получил поддержку Фонда президентских грантов по итогам второго конкурса 2024 года в размере 994 тыс. 897 рублей.

| Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее" | Фото: АНО ДОДиВ "Счастливое будущее"

Инна Кондрашкина