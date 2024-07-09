  • 9 июля 20249.07.2024вторник
  • В Тюмени 26..28 С 3 м/с ветер северный

Тюменские ученые издали кингу о грибных болезнях злаков

Общество, 17:37 09 июля 2024

ИА "Тюменская линия"

Учебное пособие "Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области" издали сотрудники Тюменского госуниверситета - кандидат биологических наук Наталья Колоколова, доктор сельскохозяйственных наук Нина Боме и Елена Земцова из Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

Оно содержит описание болезней культурных злаков, методов диагностики и учета. Дополнением к тексту и в качестве помощи при идентификации возбудителей болезней являются цветные фотографии и графический материал, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Преимущество "Атласа грибных болезней культурных злаков в Тюменской области" заключается в представлении пользователям этапов и методов диагностики болезней, состава патогенной микобиоты семенного материала, закономерностей формирования продуктивности и качества зерна в условиях естественного и искусственного заражения. Материалы подготовлены на основе собственных многолетних исследований авторов в экстремальных условиях Тюменской области с 2008 по 2022 годы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:48 09.07.2024Тюменское УФАС проконтролирует цены на лекарства
17:37 09.07.2024Тюменские ученые издали кингу о грибных болезнях злаков
17:26 09.07.2024Сбер профинансирует группу компаний "Инко" для строительства нового жилого квартала в Тюмени
17:26 09.07.2024"Хранители истории" восстанавливают мемориалы и памятники в Тюменской области