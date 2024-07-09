Тюменские ученые издали кингу о грибных болезнях злаков

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Учебное пособие "Атлас грибных болезней культурных злаков в Тюменской области" издали сотрудники Тюменского госуниверситета - кандидат биологических наук Наталья Колоколова, доктор сельскохозяйственных наук Нина Боме и Елена Земцова из Тобольской комплексной научной станции УрО РАН.

Оно содержит описание болезней культурных злаков, методов диагностики и учета. Дополнением к тексту и в качестве помощи при идентификации возбудителей болезней являются цветные фотографии и графический материал, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Преимущество "Атласа грибных болезней культурных злаков в Тюменской области" заключается в представлении пользователям этапов и методов диагностики болезней, состава патогенной микобиоты семенного материала, закономерностей формирования продуктивности и качества зерна в условиях естественного и искусственного заражения. Материалы подготовлены на основе собственных многолетних исследований авторов в экстремальных условиях Тюменской области с 2008 по 2022 годы.