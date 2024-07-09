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Тюменское УФАС проконтролирует цены на лекарства

Общество, 17:48 09 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стабильность цен на жизненно важные лекарства проконтролируют специалисты управление ФАС России по Тюменской области. Также в зону внимания попадут другие виды медикаментов и медицинские изделия, сообщает управление.

"Мониторинг проводится еженедельно по поручению Федеральной антимонопольной службы. Сотрудники тюменского УФАС следят за тем, чтобы цены на товары в регионе оставались стабильными. Это особенно важно для территорий, пострадавших от наводнения", - уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно статье 10 Федерального закона "О защите конкуренции" запрещено повышать цены, если это может привести к ограничению конкуренции или ущемлению интересов потребителей. Также недопустимо создание картелей — соглашений между компаниями, которые приводят к установлению или поддержанию высоких, низких цен. За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность.

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# лекарства , Тюменское УФАС России , цены

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