На обводненном карьере в Тюмени утонул ребенок

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ребёнок 2011 года рождения утонул во время купания в Тюмени 9 июля. Трагедия произошла на обводненном карьере в микрорайоне "Лесной", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Тело мальчика на глубине восьми метров нашли водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Главное управление МЧС России по Тюменской области напоминает родителям о необходимости следить за своими детьми при купании и не разрешать несовершеннолетним самостоятельно ходить к водоемам.