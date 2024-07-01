В бюджет Тюменской области РЖД перечислили 1 млрд рублей
Экономика, 17:23 10 июля 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
1 млрд рублей составил объём отчислений Российских железных дорог в бюджет Тюменской области . Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
В целом в регионы Уральского федерального округа поступило 5,2 млрд рублей. В том числе, 2,7 млрд рублей направили в бюджет Свердловской области, 1,2 млрд рублей – Югры, 300 млн рублей - Ямала.
В компании также отметили, что РЖД остается крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2024 году для нужд холдинга планируют приобрести продукцию местных предприятий на 76,06 млрд рублей.