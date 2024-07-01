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Уху в 100-литровом казане сварят для гостей фестиваля "Пегановская уха" в Бердюжском

Общество, 09:53 11 июля 2024

vk.com/vestitob | Фото: vk.com/vestitob

V фестиваль рыбаков и рыбной ловли "Пегановская уха" пройдет в Бердюжском районе 13 июля. Ожидается, что мероприятие соберет три тысячи участников, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Гостей праздника ждут мастер-классы, выступления семейных команд сельских поселений района и народных коллективов. В финале жители региона увидят шоу поваров, а также смогут угоститься ухой, сваренной в 100-литровом казане.

Участники праздники посоревнуются в конкурсах на самый лучший улов, на самую крупную выловленную утром рыбу.

Возрастное ограничение: 0+.

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