В деревне Аромашевского района отремонтируют 3,5 км дороги

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

3,5 км дороги отремонтируют по ул. Салавата Юлаева в д. Новоаптуле Аромашевского района. Также вдоль нее проложат 3 км тротуара, сообщает администрация муниципального образования.

По словам мастера Аромашевского ДРСУ Александра Пилькина, на участке в 400 м дорожные строители устанавливают бортовые камни, бетонируют их и готовят основание для укладки щебня.

Завершается работа и по устройству тротуара в с. Юрминка. По улице Школьной заменят дорожные знаки. Строители уже сделали водоотведение и тротуар с ограждением.