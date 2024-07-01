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В деревне Аромашевского района отремонтируют 3,5 км дороги

Общество, 11:32 11 июля 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

3,5 км дороги отремонтируют по ул. Салавата Юлаева в д. Новоаптуле Аромашевского района. Также вдоль нее проложат 3 км тротуара, сообщает администрация муниципального образования.

По словам мастера Аромашевского ДРСУ Александра Пилькина, на участке в 400 м дорожные строители устанавливают бортовые камни, бетонируют их и готовят основание для укладки щебня.

Завершается работа и по устройству тротуара в с. Юрминка. По улице Школьной заменят дорожные знаки. Строители уже сделали водоотведение и тротуар с ограждением.

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# Аромашевский район , ремонт дороги

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