Газораспределительную станцию в Уватском районе введут в 2025 году

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Газораспределительную станцию у пос. Демьянка в Уватском районе введут в 2025 году. Также здесь устроят газопровод-отвод. Благодаря новой станции будут газифицированы Солянка, Ищик, Першино, Осинник, Демьянское и Демьянка, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

Площадку уже готовят к строительству: проведено проектирование, оформление земель, получено разрешение на строительство, вырублен лес. Сейчас участок расчищают от порубочных остатков, в августе обустроят подъездную дорогу.

"Продолжается догазификация, которая включает в себя строительство подводящих сетей до границы земельного участка собственника или нанимателя без привлечения средств граждан. С 5 июля для жителей района льготной категории размер социальной поддержки на возмещение расходов на установку внутридомового газового оборудования увеличен с 130 тысяч до 156 тысяч рублей", - напомнил глава района.

Он отметил, что с 2018 года в Уватском районе построены газопроводы в Туртасе, Увате и Ивановке.

Подробнее с информацией о социальной поддержке можно ознакомиться на сайте администрации района.