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Четыре юных художника региона стали лауреатами всероссийской выставки-конкурса

Общество, 18:55 11 июля 2024

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Четыре юных художника Тюменской области стали лауреатами Всероссийской выставки-конкурса "Образ семьи в произведениях молодых художников", посвященной Году семьи. Победителями стали тюменка Илона Маркс, Карина Каканова из с. Армизонское, Мария Васильева из с. Онохино и Екатерина Никулина из с. Казанское, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Работы победителей представят на Детском культурном форуме и на выставочных площадках Москвы в течение 2024-2025 учебного года.

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Отметим, в региональных отборах и отборах в федеральных образовательных организациях приняли участие 4,5 тыс. работ. Лауреатами и дипломантами конкурса стали 196 молодых художников. От Тюменской области в федеральном этапе приняли участие шесть конкурсанток.

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# Год семьи , конкурс рисунков

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