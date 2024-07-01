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В Тюменской области 333 точки приема вторсырья можно найти в приложении "Уберу"

Общество, 11:43 12 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

333 точки приема вторсырья в Тюменской области можно найти с помощью приложения "Уберу". Его запустили "Авито" совместно с Российским экологическим оператором, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в компании.

С помощью приложения на интерактивную карту портала "Авито Польза" добавили почти 30 тыс. таких пунктов в 30 регионах.

"Для построения экономики замкнутого цикла, возврата отходов в оборот и развития отрасли обращения с отходами необходимо внедрять удобные инструменты взаимодействия. Одним из них стало приложение с обширной картой пунктов приема вторсырья. Картой стали интересоваться региональные органы власти, которые размещают ее на своих ресурсах, сайтах администраций, а также крупные организации и компании", — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Отметим, что на портале собрана информация о благотворительных и экологических проектах. C помощью экокарты можно передать вещи, которые больше не нужны, но могут быть полезны другим людям: от одежды и книг до мебели и электроники.

Приложение "УБЕРУ" включает в себя крупнейшую карту пунктов приема вторсырья и справочник кодов переработки, который позволяет более детально разобраться в маркировке товаров. А за выполнение экоактивностей можно получить бонусные баллы — экойны, и обменять их в магазинах партнеров.

Оксана Корнеенкова

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# вторсырье , окружающая среда , переработка

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