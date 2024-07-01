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Тюменцев приглашают на форум по международному молодежному сотрудничеству

Общество, 20:41 13 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцев приглашают на Международный молодежный форум форум "Евразия Global" в Оренбурге с 24 по 29 сентября. Зарегистрироваться можно на платформе ФГАИС "Молодежь России" до 15 июля.

Принять участие могут молодые люди от 18 до 35 лет: представители российских региональных органов исполнительной власти и некоммерческих организаций, работающих над международными гуманитарными проектами; члены зарубежных некоммерческих организаций, заинтересованных в сотрудничестве с Россией; работники научных и исследовательских центров, изучающих вопросы международного взаимодействия; молодые журналисты, специализирующиеся на международной тематике; другие.

По информации Moi-portal.ru, участники форума получат возможность углубить свои знания в сфере международных отношений и гуманитарного сотрудничества, развить навыки межкультурного общения и разработки международных молодежных проектов.

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