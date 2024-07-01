Фестиваль Средневековья "Абалакское поле" пятнадцатый раз проходит под Тобольском

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

XV фестиваль "Абалакское поле" проходит в Тобольском районе. Участие в нём принимают более 200 человек, это представители клубов исторической реконструкции со всей России и ближнего зарубежья.

Пять дней для гостей фестиваля будет работать ярмарка мастеров со всей России, где можно приобрести сувениры и стилизованные украшения, а также продукты местных производителей.

"В Тюменской области развито фестивальное движение, его основная миссия - поддержка и сохранение традиционной народной культуры, - рассказала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер, - И среди этих фестивалей "Абалакское поле" со своей богатой историей занимает особое место. Он проходит в уникальном месте, селе Абалак, настоящей жемчужине нашего региона, что усиливает его привлекательность и ежегодно собирает огромное количество реконструкторов со всей страны. Кроме того, он работает напрямую со зрителем и вовлекает его в процесс".

В день официального открытия, 13 июля, на "Абалакском поле" проходят турниры и сражения, в также мастер-классы, лучный турнир, показы костюмов участников. Работает детская площадка фехтования.

"Тобольская земля снова встречает "Абалакское поле", это уникальная возможность встретиться со старыми друзьями и обрести новых, сегодня приехало много разных но интересных людей, чтобы рассказать о своём творчестве и увлечениях, показать свои навыки и умения. Делаю всем только позитивных эмоций", - поделился глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Юбилейное "Абалакское поле" будет проходить пять дней. 10 июля был закрытым днём для реконструкторов, 11 июля – для туристических групп. 12 – 14 июля – основные дни фестиваля для всех гостей.

"Мы очень рады такому количеству гостей из разных регионов, - добавила управляющая загородного комплекса "Абалак" Елена Шкабара. - География фестиваля - вся Россия, гости приезжают на автобусах, на мотоциклах, много гостей остановились в палаточном городке".

По её словам в 2024 году фестиваль отличается более организованной работой ярмарки и дополнительной сценой, действующей с утра до вечера.

Напомним, что в честь Года семьи для гостей фестиваля в 2024 году предусмотрен семейный абонемент, позволяющий получить существенную скидку на посещение всех дней мероприятия.

Ночью 13 июня на площадке фестиваля состоится концерт в формате опен-эйр “Медовый пир”, его участниками станут музыкальные фолк-рок коллективы из Тюмени и Екатеринбурга, в том числе, Gilead и Aeterna.

Николай Ступников