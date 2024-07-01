  • 13 июля 202413.07.2024суббота
  • USD87,7427
    EUR95,7588
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер северный

Повара Тюменского района получили Кубок "Пегановская уха"

Общество, 18:28 13 июля 2024

ИИЦ "Новая жизнь"

Кубок "Пегановская уха" по итогам дегустации достался поварам из Тюменского района. Лучшее рыбное блюдо, по мнению экспертов, приготовила местная жительница Людмила Сизова. Итоги фестиваля подвели Бердюжском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уху по уникальным рецептам можно было попробовать в с. Пеганово 13 июля. Площадки организовали представители рыбоперерабатывающих предприятий муниципалитета и местного филиала фонда "Защитники Отечества". На приготовление блюда командам отводился час.

ИИЦ "Новая жизнь"

"Впервые участвуем в гастрономическом фестивале - решили разнообразить досуг членов семей участников специальной военной операции. Участвуем в конкурсе на лучшую уху, рыбу наловил папа участника военной спецоперации. Также планируем поучаствовать в перетягивании каната", - рассказала координатор фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области в Бердюжском районе Марина Абакарова.

По мнению главы Бердюжского района Александра Хуснулина, фестиваль – площадка для диалога между рыбаками не только Тюменской области, но и соседних регионов. В этом году в Пеганово приехали представители из Курганской области.

видео: @moiposelok

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# уха , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 13.07.2024Тюменцам рассказали о пользе шоколада
18:28 13.07.2024Повара Тюменского района получили Кубок "Пегановская уха"
18:05 13.07.2024На "Абалакском поле" под Тобольском идут бои древних воинов
17:12 13.07.2024Жителей Тюмени приглашают на экскурсии по выставке "Вся Сибирь"