Повара Тюменского района получили Кубок "Пегановская уха"

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Кубок "Пегановская уха" по итогам дегустации достался поварам из Тюменского района. Лучшее рыбное блюдо, по мнению экспертов, приготовила местная жительница Людмила Сизова. Итоги фестиваля подвели Бердюжском районе, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Уху по уникальным рецептам можно было попробовать в с. Пеганово 13 июля. Площадки организовали представители рыбоперерабатывающих предприятий муниципалитета и местного филиала фонда "Защитники Отечества". На приготовление блюда командам отводился час.

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"Впервые участвуем в гастрономическом фестивале - решили разнообразить досуг членов семей участников специальной военной операции. Участвуем в конкурсе на лучшую уху, рыбу наловил папа участника военной спецоперации. Также планируем поучаствовать в перетягивании каната", - рассказала координатор фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области в Бердюжском районе Марина Абакарова.

По мнению главы Бердюжского района Александра Хуснулина, фестиваль – площадка для диалога между рыбаками не только Тюменской области, но и соседних регионов. В этом году в Пеганово приехали представители из Курганской области.

видео: @moiposelok