Тюменцам рассказали о пользе шоколада

| Фото: vk.com/manufacturashocolada | Фото: vk.com/manufacturashocolada

Шоколад способствует выработке эндорфинов, улучшает эмоциональное состояние. Он благотворно влияет на кровеносную систему, препятствует образованию тромбов, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, данный продукт также содержит антиоксиданты, которые способны защищать клетки организма от разрушительного воздействия свободных радикалов, и фитостерины – вещества, снижающие усвоение холестерина.

"При выборе шоколада обратите внимание на: содержание какао - чем его больше и чем меньше сахара, молока и других составляющих, тем он натуральнее. На срок годности - если он истек, лучше отказаться от употребления шоколада. Важны условия хранения, они указаны на упаковке", - рассказали в ведомстве.

Признаки неверного хранения шоколада: на его поверхности образуется сероватый налет, его внешний вид деформирован. При покупке некачественного продукта его нужно вернуть в магазин. Продавцы обязаны обменять товар на качественный или вернуть деньги. Также можно жалобу на сайте Роспотребнадзора.