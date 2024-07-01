Подготовка к монтажу колонн главной эстакады нового завода идет в Тобольске

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Подготовка к монтажу колонн главной эстакады производства полипропилена ДГП-2 ведется в Тобольске. Проект стартовал в августе 2023 года. Уже завершено устройство свайных полей. Сейчас вяжутся каркасы арматуры, идет установка монолитных ростверков, сообщает ЗапСибНефтехим.

Начаты работы выше нуля на уникальных для площадки "ЗапСиба" объектах. Проект ДГП-2 будет третьим по счету производством полипропилена, которое доведет суммарный выпуск продукта в Тобольске до 1,5 млн тонн. Его ввод в эксплуатацию обеспечит рынок дополнительными объемами продукции, будет стимулировать рост переработки полимеров в России и сокращение импорта готовых изделий.

Инвестиционный проект СИБУРа выведет страну в первую пятерку мировых производителей этого крайне востребованного в десятках отраслей синтетического материала.