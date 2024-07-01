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Рысак Драйвер принес победу Тюменской области на соревнованиях в Алтайском крае

Спорт, 16:29 13 июля 2024

t.me/operativnyishtabtyumen

Команда Ишимского района завоевала Кубок губернатора Алтайского края на фестивале орловского рысака "Сибирь". Тюменскую область представляли три скакуна от "Конного завода "Орловский Фаворит", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Дистанцию в 1800 метров быстрее всех преодолел рысак Драйвер, он и принес региону победу.

Всего за награду боролись 12 команд из Красноярска, Хакасии, Алтайского края, Новосибирской, Омской и Тюменской областей. Сборная ишимского конзавода через три недели планирует выйти на старт IV этапе Большого Сибирского круга и побороться за Кубок губернатора Новосибирской области.

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# конный завод

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