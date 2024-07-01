В региона преступность снизилась на 5,7%

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Более 11,6 тыс. преступлений совершили в Тюменской области за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 5,7% меньше в сравнении с прошлым годом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Раскрываемость составила 53,7%. В регионе также снизилось число убийств, преступлений против половой неприкосновенности, разбойных нападений, фактов хищения чужого имущества, налоговых преступлений.

На 73,3% больше выявили преступлений в свете ЖКХ. На 10,9% меньше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 13,1% - несовершеннолетними и при их участии. На 28,5% меньше преступлений совершено в общественных местах. Сократилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 35,1%, наркотического – на 48,5%.

На 40% увеличилось количество преступлений, связанных с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека. 42,1% от общего количества преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений составила 29%.

Прокуратура области активно ведет профилактическую и координирующую работу, направленную на повышение финансовой грамотности населения, противодействие киберпреступности, а также предупреждение преступлений в регионе.