Кейс "Мне только спросить" разрабатывают студенты для МФЦ Тюменской области

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Кейс "Мне только спросить" в рамках Большой математической мастерской разрабатывают студенты ТюмГУ для МФЦ Тюменской области. Ребятам предстоит разработать решение, позволяющее в привычных каналах взаимодействия (мессенджеры, голосовые помощники, порталы) в режиме диалога получать запрашиваемую информацию, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"В МФЦ региона накоплен большой объем информации по различным государственным и муниципальным услугам. Она собрана в базе знаний и доступна через документированный интерфейс, постоянно актуализируется и расширяется. Если сделать информацию более доступной, а её использование простым, то множество людей в Тюменской области и других регионах России смогут быстрее получать государственные и муниципальные услуги, успешнее справляться с различными жизненными ситуациями", – сообщил заместитель директора МФЦ Тюменской области Дмитрий Сальников.

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прежде всего тюменцам необходимо сделать так, чтобы информация была понятна людям разных возрастов и получалась из одного источника. Руководитель компании-разработчика базы знаний "Forcase" Евгений Петренко заострил внимание на то, что при разработке цифрового решения важно иметь ввиду увеличение количества пользователей и ожидание от клиентов быстрого получения информации.

Площадки Большой математической мастерской будут работать до 19 июля в Школе перспективный исследований (SAS) ТюмГУ.