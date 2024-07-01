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34 пьяных водителя задержали на дорогах Тюменской области за выходные дни

Происшествия, 11:48 15 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34 человека отстранены за пьяную езду от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области за минувшие выходные дни.

Так, в ночь на субботу на 71-м км автодороги Голышманово - Бердюжье автоинспекторы остановили автомобиль "УАЗ". 25-летний водитель оказался пьян, показания алкотестера составили 1,13 мг алкоголя.

Мужчина пояснил, что пил пиво с друзьями, после чего решил довезти их в соседнее село. Он привлечён к административной ответственности, автомобиль на спецстоянке.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяные водители

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