34 пьяных водителя задержали на дорогах Тюменской области за выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34 человека отстранены за пьяную езду от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области за минувшие выходные дни.

Так, в ночь на субботу на 71-м км автодороги Голышманово - Бердюжье автоинспекторы остановили автомобиль "УАЗ". 25-летний водитель оказался пьян, показания алкотестера составили 1,13 мг алкоголя.

Мужчина пояснил, что пил пиво с друзьями, после чего решил довезти их в соседнее село. Он привлечён к административной ответственности, автомобиль на спецстоянке.