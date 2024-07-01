34 пьяных водителя задержали на дорогах Тюменской области за выходные дни
Происшествия, 11:48 15 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
34 человека отстранены за пьяную езду от участия в дорожном движении сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области за минувшие выходные дни.
Так, в ночь на субботу на 71-м км автодороги Голышманово - Бердюжье автоинспекторы остановили автомобиль "УАЗ". 25-летний водитель оказался пьян, показания алкотестера составили 1,13 мг алкоголя.
Мужчина пояснил, что пил пиво с друзьями, после чего решил довезти их в соседнее село. Он привлечён к административной ответственности, автомобиль на спецстоянке.