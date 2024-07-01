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В Аромашевском районе животноводы заготовили 539 тонн сена

Экономика, 16:41 16 июля 2024

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

539 т сена заготовили животноводческие предприятия Аромашевского района. Это составляет 20 % от планового объема, сообщает администрация муниципального образования.

Хозяйства предпринимателей П. П. Горбунова заготовили 69 т сена, что составляет 35 % от потребности, Л. А. Батыровой - 82 т, 46 %. На 44 % выполнили план в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Слободчиковский". Аграрии собрали 162 т сена.

В администрации отметили, что сельхозтоваропроизводители еще не приступили к заготовке сенажа и силоса фермеры пока еще не приступили.

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# АПК , Аромашевский район , заготовка сена

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