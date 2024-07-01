В Аромашевском районе животноводы заготовили 539 тонн сена
Экономика, 16:41 16 июля 2024
| Фото: администрация Аромашевского района
539 т сена заготовили животноводческие предприятия Аромашевского района. Это составляет 20 % от планового объема, сообщает администрация муниципального образования.
Хозяйства предпринимателей П. П. Горбунова заготовили 69 т сена, что составляет 35 % от потребности, Л. А. Батыровой - 82 т, 46 %. На 44 % выполнили план в сельскохозяйственном производственном кооперативе "Слободчиковский". Аграрии собрали 162 т сена.
В администрации отметили, что сельхозтоваропроизводители еще не приступили к заготовке сенажа и силоса фермеры пока еще не приступили.