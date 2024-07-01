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Реверсивное движение запустят во время ремонта улицы в Заводоуковске

Общество, 17:25 16 июля 2024

из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Реверсивное движение запустят во время ремонта дороги по ул. Энергетиков в Заводоуковске. Строители обновят 300 м дорожного полотна и остановку, проложат тротуар и велодорожку. Об этом сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Она напомнила горожанам, что дорожные строители ремонтируют и участок на ул. Революционной. Обновление пройдет в два этапа. Уже завершается первый – обновили асфальтобетонное покрытие от переулка Революционного до перекрестка Ворошилова.

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# Заводоуковск , ремонт дороги

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