Реверсивное движение запустят во время ремонта улицы в Заводоуковске

| Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой | Фото: из Telegram-канала главы Заводоуковского городского округа Светланы Касеновой

Реверсивное движение запустят во время ремонта дороги по ул. Энергетиков в Заводоуковске. Строители обновят 300 м дорожного полотна и остановку, проложат тротуар и велодорожку. Об этом сообщила глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

Она напомнила горожанам, что дорожные строители ремонтируют и участок на ул. Революционной. Обновление пройдет в два этапа. Уже завершается первый – обновили асфальтобетонное покрытие от переулка Революционного до перекрестка Ворошилова.