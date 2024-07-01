150 спортсменов с особенностями здоровья выступят на "Робинзонаде" в Тюменском районе

| Фото: Центр спортивной подготовки | Фото: Центр спортивной подготовки

Туристский областной фестиваль среди людей с инвалидностью "Робинзонада" пройдет в районе д. Криводаново Тюменского района с 18 по 20 июля. Участниками станут 150 спортсменов в возрасте от 16 лет из 21 муниципального образования региона.

В программе: личные и командные соревнования по спортивному туризму с преодолением пешеходных и водных дистанций, рыбная ловля и состязания по спортивному ориентированию.

В первый день начало турнира — в 14 часов, в последующие дни — с 10 часов, сообщает департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области.