Капремонт школы стартовал в селе Аромашево

| Фото: Игорь Власов в Telegram | Фото: Игорь Власов в Telegram

Капремонт школы стартовал по адресу ул. Декабристов, 12 в с. Аромашево. Это будет ещё один обновлённый крупный объект населённого пункта.

Об этом рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов в своём Telegram-канале. После ремонта в здание планируется перевести начальную школу и разгрузить Аромашевскую СОШ.

"Это позволит организовать образовательный процесс в одну смену. В настоящее время идут демонтажные работы и завозится материал", - добавил Игорь Власов.