Капремонт школы стартовал в селе Аромашево
Экономика, 12:27 17 июля 2024
| Фото: Игорь Власов в Telegram
Капремонт школы стартовал по адресу ул. Декабристов, 12 в с. Аромашево. Это будет ещё один обновлённый крупный объект населённого пункта.
Об этом рассказал глава Аромашевского района Игорь Власов в своём Telegram-канале. После ремонта в здание планируется перевести начальную школу и разгрузить Аромашевскую СОШ.
"Это позволит организовать образовательный процесс в одну смену. В настоящее время идут демонтажные работы и завозится материал", - добавил Игорь Власов.