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Пожилой тоболяк зарезал засидевшегося гостя

Происшествия, 11:54 17 июля 2024

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

68-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, будут судить Тобольске. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 27 мая обвиняемый выпивал со своим 60-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за отказа гостя уйти домой.

Злоумышленник схватил нож и нанёс потерпевшему не менее шести ударов. От ранений гость скончался на месте.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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# суд , Тобольск , уголовное дело

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