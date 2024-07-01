Пожилой тоболяк зарезал засидевшегося гостя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

68-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве, будут судить Тобольске. Об этом сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 27 мая обвиняемый выпивал со своим 60-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт из-за отказа гостя уйти домой.

Злоумышленник схватил нож и нанёс потерпевшему не менее шести ударов. От ранений гость скончался на месте.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.