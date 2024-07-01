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В Тюмени займутся сохранением дома Машарова

Общество, 18:09 17 июля 2024

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Дом Машарова" (ул. Ленина, 24) проведут в Тюмени. Контракт на разработку проектной документации уже заключен, сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Срок исполнения контракта — октябрь 2025 года. Работы финансируются за счет бюджета региона.

Изначально усадьба принадлежала тюменскому купцу, городскому голове Прокопию Подаруеву. В начале XX века она перешла в собственность владельца чугунолитейного завода Николая Машарова. Тогда же все постройки усадьбы подверглись существенной реконструкции, отмечается в справочнике "Архитектурное наследие Тюменской области". Главный дом, основанный предположительно, в 1870-е годы, был капитально переделан в 1907 году.

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# памятники архитектуры , реставрация

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