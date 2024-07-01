64 тюменца победили в конкурсе "Студенческий стартап"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

64 тюменца стали победителями конкурса "Студенческий стартап". Каждый из них получит грант 1 млн рублей на реализацию своего бизнес-проекта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В ГАУ "Северного Зауралья" победителями признали 40 студентов, в ТИУ - 14, в ТюмГУ - девять, в ТМУ - одного.

Всего в России в конкурсе федпроекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" грант выиграли две тысячи ребят. Лидерами по количеству проектов-победителей стали университеты из Москвы, Татарстана, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Ростовской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей.

"В этом году правительство увеличило финансирование конкурса до 2 млрд рублей. Мы знаем много примеров, когда стартап трансформировался в компании с мировым именем. Убеждён, что в будущем бизнес-проекты финалистов также будут способствовать экономическому росту страны", - подчеркнул заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.