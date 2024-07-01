В Нижнетавдинском районе 19-летний водитель влетел в опору ЛЭП

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

19-летний пьяный водитель на автомобиле "ВАЗ 2106" съехал в кювет и влетел в опору ЛЭП в п. Чугунаево Нижнетавдинского района 18 июля. Алкотестер показал в крови автомобилиста 0,89 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водительского удостоверения молодой человек не имеет, пишет Госавтоинспекция Тюменской области. По словам водителя, он с друзьями выпил три литра пива, после чего компания поехала домой в с. Велижаны.

В результате ДТП травмирован 17-летний пассажир, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Обстоятельства ДТП выясняются.