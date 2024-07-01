Ревнивого ишимца будут судить за убийство сожительницы

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Ранее судимого 39-летнего жителя Ишима, подозреваемого в убийстве своей сожительницы, ждёт суд. По версии следствия, 10 июня пьяный мужчина на почве ревности поссорился с 47-летней женщиной и избил её.

Он нанёс потерпевшей не менее 10 ударов руками по голове и телу. Через некоторое время женщина от полученных травм скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.