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Тюменские молодые семьи приглашают на форум в Крым

Общество, 14:28 20 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа "Семейный заезд" арт-кластера "Таврида" пройдет в Крыму с 23 по 29 августа. Принять участие могут семьи с детьми, возраст родителей - до 35 лет.

На мероприятии встретятся семьи режиссеров, веб-разработчиков, художников, сценаристов и SMM-специалистов из разных регионов России. Дети вместе с родителями научатся создавать мультфильмы и мини-сериалы, а также продвигать контент в соцсетях.

Регистрация доступна на официальном сайте проекта до 22 июля, пишет "Мегатюмень".

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