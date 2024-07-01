Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил вариант замены ипотеки

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа ссудо-сберегательных касс может стать вариантом замены ипотеки, власти наблюдают за динамикой на рынке недвижимости в течение ближайших трёх месяцев и рассмотрят вопросы о необходимых мерах. Об этом сказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

"Мы продлили льготную ипотеку, именно для семей, это очень важно. Более миллиона семей получили по стране семейную ипотеку. Посмотрим, как будет складываться динамика, потому что ставка высока, очень большие деньги доплачиваем из бюджета, это сотни миллиардов ежегодно, которые доплачиваем за каждого заёмщика. Посмотрим в течение трёх месяцев, какая будет динамика, если понадобятся необходимые меры, будем выносить на уровне правительства", - уточнил он.

Хуснуллин отметил хорошие результаты региона в сфере жилищного строительства, отдельно обратил внимание на увеличивающееся ежегодно число выданных разрешений на строительство.

"Ближайший год будет непросто из-за снижения ипотеки, но это тоже неплохо: нужно где-то подужаться с расходами, посмотреть оптимизацию. Это нужно пережить, подготовиться к новому росту. Мы не отказываемся от нацпроекта "Жилье", планируем достигнуть обеспеченность 33 метра на человека", - подытожил вице-премьер.