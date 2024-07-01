В тюменском реабилитационном центре образовался волонтерский отряд

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтерский отряд из подростков, детей сотрудников образовался в в тюменском реабилитационном центре "Родник". Он работает около месяца.

Волонтеры работают под руководством педагогов, участвуют в организации мероприятий, репетиций и других активностей. Ребята зарегистрированы на платформе dobro.ru и имеют электронную волонтерскую книжку, которая является альтернативой бумажной книжки волонтера.Она не только фиксирует достижения добровольца, но и дает несколько ощутимых бонусов. Это дополнительные баллы при поступлении, рекомендации при трудоустройстве и др.

В августе в "Роднике" стартует инклюзивная лагерная смена, где помощь ребят будет особенно необходимой. На территории центра будут отдыхать и лечиться более 100 детей, в том числе с инвалидностью. Волонтеры пробудут в "Роднике" до конца лета. За это время отряд пополнится новыми ребятами, которые будут сменять друг друга из заезда в заезд, сообщает ОРЦ "Родник".